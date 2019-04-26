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Балабановский хирург стала добровольно принимать больных в свой выходной

26.04.2019 18:14 0 235
Балабановский хирург стала добровольно принимать больных в свой выходной

В балабановской поликлинике по субботам будет принимать хирург, сообщило интернет-издание «Неделя Боровского района» в четверг, 25 апреля.

Молодой доктор сама выступила с такой инициативой.

Она пояснила, что решила посвятить часть своего свободного времени тем пациентам, которые не успевают посетить врача в будни.

Руководство идею поддержало, но оплачивать рабочий выходной специалисту не будет.

Фото: Pixabay.com.


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