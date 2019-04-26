Два щенка немецкой овчарки пополнят ряды полицейских служебных собак

26.04.2019 17:32 161

С начала февраля готовятся к приему на службу 2 щенка немецкой овчарки, сообщила пресс-служба УФСИН в пятницу, 26 апреля.

Собак учат преодолевать полосу препятствий, ходить по следу, обыскивать помещения, транспорт, схроны. Перед приемом на службу животные сдают экзамен.

Сейчас в кинологической службе УФСИН области работают 76 служебных собак. У каждого животного есть свой кинолог, с которым они несут службу.

В прошлом году сотрудники кинологической службы с помощью своих хвостатых коллег изъяли 113 запрещенных предметов.

Фото: пресс-служба УФСИН.