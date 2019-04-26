Автомобилиста, состоящего на учете у нарколога, лишили прав

26.04.2019 16:17 100

Прокуратура Ферзиковского района выявила, что один из местных автомобилистов состоит на учете у врача-нарколога и имеет действующие права.

Прокурор направил иск в Калужский районный суд о прекращении действия водительского удостоверения гражданина, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 26 апреля.

Требование было удовлетворено в полном объеме.

Фото: Pixabay.com.