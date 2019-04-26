Мужчину осудили на полтора года колонии-поселения за пьяный вояж

37-летний гражданин Казахстана, проживающий в Бабынино, совершая пьяный вояж по улицам города, был остановлен сотрудниками ДПС.
Через несколько дней любитель горячительных напитков совершил мелкое хулиганство и был доставлен участковым для освидетельствования в больницу.
Там пьяный мужчина оскорбил полицейского при медиках.
Сухиничский районный суд признал гражданина виновным в пьяном вождении, а также в публичном оскорблении представителя власти, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 26 апреля.
Мужчину приговорили к лишению свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении с лишением водительских прав сроком на 3 года.
Фото: пресс-служба прокуратуры.
|
Дорожникам выплатили 1,5 миллиона долга по зарплате 26.04.2019 16:34
Автомобилиста, состоящего на учете у нарколога, лишили прав 26.04.2019 16:17
Кафе построили на огороде 26.04.2019 13:13
Прокуратура выявила повышенный спрос на поддельные дипломы 26.04.2019 12:08
Лесной пожар произошел в километре от Кирова 26.04.2019 11:36
Жилой дом сгорел ночью под Спас-Деменском 26.04.2019 11:29
Рецидивист отобрал телефон, чтобы подарить родственнику 26.04.2019 11:15
Водитель «Шевроле» влетел в столб на ровной дороге 26.04.2019 11:04
Иностранный студент сбывал героин через закладки в Калуге 26.04.2019 10:42
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
Партнерские встречи о ДелоКассе прошли в Брянске и Калуге
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: