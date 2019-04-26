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Мужчину осудили на полтора года колонии-поселения за пьяный вояж

26.04.2019 15:56 0 134
Мужчину осудили на полтора года колонии-поселения за пьяный вояж

37-летний гражданин Казахстана, проживающий в Бабынино, совершая пьяный вояж по улицам города, был остановлен сотрудниками ДПС.

Через несколько дней любитель горячительных напитков совершил мелкое хулиганство и был доставлен участковым для освидетельствования в больницу.

Там пьяный мужчина оскорбил полицейского при медиках.

Сухиничский районный суд признал гражданина виновным в пьяном вождении, а также в публичном оскорблении представителя власти, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 26 апреля.

Мужчину приговорили к лишению свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении с лишением водительских прав сроком на 3 года.

Фото: пресс-служба прокуратуры.


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