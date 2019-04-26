Калужская область заняла 1 место в рейтинге минимальных цен на дизтопливо

26.04.2019 13:59 211

По состоянию на 15 апреля в рейтинге минимальных розничных цен на дизтопливо Калужская область занимает 1-е место среди ЦФО, сообщила пресс-служба Правительства Калужской области.

Цена за литр составила 44 рубля 03 копейки.

Также, по данным статистики в Калуге минимальные цены на сыры, сахар-песок, печенье, соль, муку пшеничную и помидоры.

Максимальные - на вареную колбасу, масло сливочное, капусту белокочанную свежую.

За прошедшую неделю в цене подросли творог – на 0,7% и белокочанная капуста – на 8%. Подешевела рыба соленая – на 5,6% и на свежие огурцы – на 4,3%.

Фото: Pixabay.com.