Кафе построили на огороде

26.04.2019 13:13 683

Однако сотрудники прокуратуры установили, что эта земля предназначена для ведения личного подсобного хозяйства.

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