Сотруднику управляющей организации вынесли предупреждение за устаревшую информацию на сайте

26.04.2019 07:27 90

Прокуратурой Мосальского района была проведена проверка деятельности управляющей организации МУП ЖКХ МР «Мосальский район», сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 25 апреля. Выяснилось, что на официальном сайте ГИС ЖКХ компанией размещена устаревшая информация. А некоторые сведения и вовсе отсутствовали. Прокуратурой района директору МУПа было внесено представление. Виновному лицу было назначено наказание в виде предупреждения. Фото: пресс-служба прокуратуры.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей