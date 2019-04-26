Сотруднику управляющей организации вынесли предупреждение за устаревшую информацию на сайте

Прокуратурой Мосальского района была проведена проверка деятельности управляющей организации МУП ЖКХ МР «Мосальский район», сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 25 апреля.
Выяснилось, что на официальном сайте ГИС ЖКХ компанией размещена устаревшая информация. А некоторые сведения и вовсе отсутствовали.
Прокуратурой района директору МУПа было внесено представление. Виновному лицу было назначено наказание в виде предупреждения.
Фото: пресс-служба прокуратуры.
|
Добровольцы высадили более 6 000 сеянцев сосны в заповеднике 25.04.2019 20:11
Минприроды отчиталось о работе лесных инспекторов 25.04.2019 20:00
Некоторые улицы Калуги и пригороды останутся без света в пятницу 25.04.2019 19:24
Дополнительные электрички Москва-Калуга пустят на майские праздники 25.04.2019 18:57
Полиция рассказала о схемах мошенничества через сайты купли-продажи 25.04.2019 18:55
Прокуратура через суд обязала школу провести ремонт полов в коридоре 25.04.2019 16:49
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
Партнерские встречи о ДелоКассе прошли в Брянске и Калуге
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: