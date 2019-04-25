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Минприроды отчиталось о работе лесных инспекторов

25.04.2019 20:00 0 137
Минприроды отчиталось о работе лесных инспекторов

С начала января по конец апреля государственными лесными инспекторами было проведено 1246 патрулирований в лесах и 1 плановая проверка.

В результате было возбуждено 88 дел об административных правонарушениях, сообщила пресс-служба Минприроды в четверг, 25 апреля.

84 лица было привлечено к административной ответственности, вынесено 13 предупреждений. Выписано штрафов на сумму около 833 тысячи рублей.

Чаще всего нарушали правила использования лесов и правила пожарной безопасности.

Фото: пресс-служба Минприроды.


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