Дополнительные электрички Москва-Калуга пустят на майские праздники

25.04.2019 18:57 172

На майские праздники будет назначено несколько дополнительных рейсов, сообщила пресс-служба ЦППК в четверг, 25 апреля.

Электропоезда Москва – Калуга-1 и Калуга-1 – Москва , отправляющиеся в 9-32 и 17-35 соответственно, будут курсировать 1, 5, 9, 12 мая.

Кроме того изменится график движения.

30 апреля и 8 мая электропоезда будут курсировать по расписанию пятницы.

С 1 по 4, и с 9 по 11 мая – по расписанию субботы.

А 5 и 12 мая – по расписанию воскресенья.

Актуальное расписание и стоимость билетов можно узнать на сайте компании.

Фото: пресс-служба ЦППК.