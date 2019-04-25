Прокуратура через суд обязала школу провести ремонт полов в коридоре

25.04.2019 16:49 146

Сотрудники прокуратуры Думиничского района провели проверку в Паликской школе № 2, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 25 апреля.

Выяснилось, что в школьном коридоре необходимо отремонтировать полы. Был внесено соответствующее представление директору школы, а также главе администрации.

Но в течение месяца никакого ремонта так и не провели. Тогда прокуратура направила иск в суд.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора. Школу обязали провести ремонт полов в срок до 1 сентября.

Фото: Pixabay.com.