Двое кировчан отделались исправительными работами за махинации с кредиткой

25.04.2019 16:30 137

В июле 2018 года в адрес одного из жителей Кирова ошибочно пришла кредитная карта, предназначавшаяся другому человеку.

Мужчина рассказал об этом своему другу. Вместе они решили активировать кредитку.

Приятели позвонили на телефон горячей линии банка и сообщили, что карта принадлежит одному из них. Получив код для активации, товарищи сняли со счета более 44 тысяч рублей.

В суде злоумышленники признали свою вину и полностью возместили ущерб, причиненный банку.

Виновным назначили наказание в виде исправительных работ, сообщила пресс-служба прокуратуры в четверг, 25 апреля.

Фото: Pixabay.com.