80 километров трассы «Москва-Рославль» отремонтируют в Калужской области

25.04.2019 15:35 179

Около 80 километров трассы А-130 «Москва-Рославль» отремонтируют в Калужской области, сообщила пресс-служба Росавтодора в среду, 24 апреля.

В Малоярославецком и Медынском районах на участке с 138 по 156 километр выполнят капитальный ремонт.

В Жуковском районе заменят покрытие дороги и укрепят обочины. А также приведут в порядок водопропускные трубы и тротуары.

Кроме того, планируется приступить к капремонту трассы с 215 по 243 километр и с 270 по 290 километр. Эти участки находятся на территории Юхновского, Мосальского и Барятинского районов.

Фото: Pixabay.com