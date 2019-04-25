Пенсионера прикрепили к поликлинике только после обращения в Минздрав

25.04.2019 15:08 253

Пенсионера отказались прикрепить к поликлинике одной из больниц Калуги. Главврач заявил, что по закону можно выбрать медицинскую организацию, а не ее подразделение.

Тогда мужчина обратился за помощью к уполномоченному по правам человека, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 25 апреля.

Омбудсмен попросил калужский Минздрав разобраться в ситуации. После этого пенсионеру сообщили, что нужно с заявлением подойти к главврачу организации.

В результате мужчину прикрепили к той поликлинике, в которой он хотел лечиться.

Фото: Pixabay.com.