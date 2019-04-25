Спасатели подсчитали количество палов травы с начала года

25.04.2019 13:38 196

За прошедшие сутки зарегистрировано 70 выездов на пал травы, сообщила пресс-служба МЧС в четверг, 25 апреля.

Общая площадь пожаров составила - 221,5 га. За аналогичный период прошлого года количество пожаров было 94, а их площадь - 154,509 га.

Всего с начала года спасатели 1470 выезжали тушить подожженную траву. В прошлом году за аналогичный период они совершили на 28 выездов меньше.

Однако площадь пожарищ в этом году увеличилась почти на 600 га.

Фото: пресс-служба МЧС.