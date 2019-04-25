Еще одну «целительницу» задержали за мошенничество

25.04.2019 12:06 147

Сотрудниками полиции была задержана 32-летняя жительница Малоярославца. Женщина промышляла тем, что снимала порчу с женщин на улицах Калуги.

По стандартной схеме она заговаривала с потерпевшими и сообщала о наложенной на них порче. Потом совершала обряд, в ходе которого похищала деньги или ювелирные украшения.

Оперативниками было установлено, что таким образом она украла у двух калужанок более 25 тысяч рублей и три кольца из драгоценных металлов.

Ведется проверка на причастность фигурантки к другим аналогичным преступлениям, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 25 апреля.

В отношении женщины были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Ей грозит до 5 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба МВД.