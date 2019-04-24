Пьяный туляк на Тульской улице в Калуге порезал незнакомца и сам не понял зачем

24.04.2019 20:52 90

27-летний калужанин получил резаные раны ночью на улице Тульской в Калуге, сообщила пресс-служба областного УМВД в среду, 24 апреля.

Молодой человек был пьян и вышел из кафе домой, когда к нему подошел незнакомец и потребовал отдать ценности. В руках у агрессора был нож, которым он дважды ударил пострадавшего. В итоге калужанин еще и лишился сотового телефона стоимостью 6100 рублей.

Калужские полицейские вместе с тульскими вычислили нападавшего. Оказалось, что 27-летний туляк, который работает в частной компании грузоперевозчике пил с друзьями в Калуге. Почему он напал на пострадавшего, мужчина объяснить не смог, так как был сильно пьян.

За разбой агрессору грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото: УМВД по Калужской области