Небольшой лесной пожар потушили в Бабынинском районе

24.04.2019 20:43 75

Лесной пожар произошел в среду, 24 апреля, в 1,3 км от деревни Харское Бабынинского района.

Возгорание было низовым и относительно небольшой площади в 0,06 га. Но начался пожар в 16:48, в ликвидировать его удалось только в 18:30.

Тушили пламя 9 человек и 4 спецмашины, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.