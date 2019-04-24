Управляющие компании наказали за темные неотрегулированные лифты

24.04.2019 20:32 80

Управляющие компании в Малоярославецком районе: ООО «Синергия» ООО «УЮТ», ТСН «ул. Московская д.79 к.1,к.2» оштрафовали за небезопасные лифты, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в среду, 24 апреля.

В кабинах было темно, в машинном отделении тоже. Ограждения, снижающие риск падения персонала с крыши кабины, не установлены. Допущено неудовлетворительное состояние двухсторонней переговорной связи, не обеспечена точность автоматической остановки кабин лифтов и.т.д.

Ответственные лица оштрафованы на 20 тысяч каждый. Компании приступили к устранению недостатков.

Фото: pxhere.com