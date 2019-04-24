Лесной пожар потушили в Перемышльском районе

24.04.2019 20:12 105

В среду, 24 апреля, загорелся лес в 2,5 км от села Гремячево Перемышльского района.

Пожар начался в 14:18, его начали тушить своими силами, но в 16:00 пришлось сообщить в МЧС. Горело 0,3 га леса, возгорание было низовое но тушить его пришлось 15 человекам и 4 единицам техники.

Ликвидировали пожар в 16:30, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.