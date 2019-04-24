Мужчина оскорбил незнакомку в мессенджерах и был оштрафован

24.04.2019 19:57 182

Жительница Обнинска обратилась в прокуратуру после того, как начала получать оскорбления в WhatsApp и Viber, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в среду, 24 апреля.

Мужчину вычислили. Суд приговорил его к штрафу в 2 тысячи. Причина, по которой мужчина начал оскорблять незнакомку, не уточняется.

Фото: pxhere.com