Молодой житель Обнинска с помощью подростка угнал машину и получил 3 года

25.04.2019 07:42 233

21-летнего жителя Обнинска признали виновным в вовлечении несовершеннолетнего в преступление, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в среду, 24 апреля.

Преступники сделали подростку подложную копию паспорта. По ней написали расписку и взяли у продававшей автомобиль женщины машину якобы для того, чтобы проверить ее в техсервисе. Угонщики скрылись, авто потом продали.

Также молодой житель наукограда совершил еще 15 преступлений, в том числе краж.

Суд учел смягчающие обстоятельства и приговорил юношу к 3 годам в колонии-поселении.

Фото: pxhere.com