Центр и окраины Калуги отключат от электричества

24.04.2019 19:18 184

В четверг, 25 апреля, пройдут плановые работы на оборудовании в центре и на окраинах Калуги и соответственно отключение электроэнергии, сообщил филиал «Калугаэнерго».

С 14:30 до 19:00 света не будет:

Шопино (частично),

ДНТ Радуга (частично).

С 09:00 до 17:00 обесточат:

ул.Карпова, 1-7;

ул.Театральная, 36.

Фото: pxhere.com