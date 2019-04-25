Крестьян оштрафовали на 100 тысяч за заросшее поле

25.04.2019 07:09 397

ООО «Калужское поле» забросило 57,5 га пахотной земли рядом с деревней Радищево Малоярославецкого района, сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. На поле выросли деревья и кустарники, сорные растения. От крестьян сначала потребовали привести земли в порядок. Когда не подействовало — оштрафовали через суд на 100 тысяч. Фото: pxhere.com



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