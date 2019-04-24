Грейпфрутами с вредителями разрешили торговать в области

24.04.2019 18:43 175

Вредителя — красную померанцевую щитовку — нашли на партии грейпфрутов, прибывших в Калужскую область из Турции, сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. Общий вес зараженных фруктов — более 41 тонны. Поскольку вредитель распространяется через посадочный материал, а плоды с ним не опасны, то грейпфруты разрешили продавать в магазинах региона. Красная померанцевая щитовка — насекомые диаметром 2 мм, самки округлые или овальные, самцы — овальные. Окраска — красно-коричневая или красно-желтая. Вредитель ослабляет растения, снижает их урожайность. Фото: pxhere.com



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