Грейпфрутами с вредителями разрешили торговать в области

Вредителя — красную померанцевую щитовку — нашли на партии грейпфрутов, прибывших в Калужскую область из Турции, сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Общий вес зараженных фруктов — более 41 тонны.
Поскольку вредитель распространяется через посадочный материал, а плоды с ним не опасны, то грейпфруты разрешили продавать в магазинах региона.
Красная померанцевая щитовка — насекомые диаметром 2 мм, самки округлые или овальные, самцы — овальные. Окраска — красно-коричневая или красно-желтая.
Вредитель ослабляет растения, снижает их урожайность.
Фото: pxhere.com
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