Дополнительные электрички пустят в Москву на майские

24.04.2019 18:12 157

1, 5, 9 и 12 мая пустят дополнительные электрички между Калугой и столицей. Из Москвы поезд будет уходить в 9:32, из Калуги в 17:32, сообщила пресс-служба центральной пригородной пассажирской компании.

Также изменится расписание. С 1 по 4 мая электрички будут ездить по расписанию субботы, 5 мая по расписанию воскресенья. С 9 по 11 мая — по расписанию субботы, 12 мая по расписанию воскресенья.