Дополнительные электрички пустят в Москву на майские

1, 5, 9 и 12 мая пустят дополнительные электрички между Калугой и столицей. Из Москвы поезд будет уходить в 9:32, из Калуги в 17:32, сообщила пресс-служба центральной пригородной пассажирской компании.
Также изменится расписание. С 1 по 4 мая электрички будут ездить по расписанию субботы, 5 мая по расписанию воскресенья. С 9 по 11 мая — по расписанию субботы, 12 мая по расписанию воскресенья.
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