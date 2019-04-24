Опасную котельную нашли рядом со школой

Заброшенную котельную обнаружили во время проверки на территории Бояновичской средней школы в Хвастовичском районе, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в среду, 24 апреля.
Здание в аварийном состоянии. Внутрь помещения можно залезть через окна. Тросы, удерживающие трубу, ослаблены, она качается и может рухнуть на проходящую рядом ЛЭП.
После вмешательства прокуратуры опасный объект начали разбирать.
Фото: пресс-службы областной прокуратуры.
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