Опасную котельную нашли рядом со школой

24.04.2019 14:41 265

Заброшенную котельную обнаружили во время проверки на территории Бояновичской средней школы в Хвастовичском районе, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в среду, 24 апреля.

Здание в аварийном состоянии. Внутрь помещения можно залезть через окна. Тросы, удерживающие трубу, ослаблены, она качается и может рухнуть на проходящую рядом ЛЭП.

После вмешательства прокуратуры опасный объект начали разбирать.

Фото: пресс-службы областной прокуратуры.