Пожарные ищут воду в области

24.04.2019 14:13 283

Операция «Водоисточник» проходит в рамках месячника пожарной безопасности в области, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС во вторник, 23 апреля.

Пожарные вместе с местными администрациями и представителями водоканалов осматривают гидранты, водоемы и другие источники пожарного водоснабжения. Неисправные будут рекомендовать отремонтировать.

- Практика показывает, что около половины всех пожаров тушится с использованием пожарных гидрантов, при тушении четверти пожаров вода берется из естественных и искусственных водоемов, а оставшаяся четверть приходится, в основном, на случаи тушения пожара с подвозом воды автоцистернами и подачей воды без установки на водоисточник, - заявили в пресс-службе.

В Калужской области более 10 тысяч различных источников пожарного водоснабжения, из них более 700 — пожарные гидранты, и около 800 — водонапорные башни.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.