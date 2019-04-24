Профессиональный и начинающий уголовник пытались украсть металлический забор из подвала

24.04.2019 10:29 214

Двое мужчин залезли в подвал в Боровском районе и попытались украсть металлические заграждения, сообщила пресс-служба областного УМВД в среду, 24 апреля.

Выяснилось, что двое мужчин 47 и 30 лет, один из которых преступник с опытом и привлекался за тяжкое преступление, а второй начинающий вор.

Преступники сбили навесной замок на входе в подвал и вынесли металлические элементы заграждения. Они погрузили награбленное в «Газель», но по дороге к пункту приема металла их задержала полиция.

За кражу мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: УМВД по Калужской области