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Три лесных пожара произошло за день в области

24.04.2019 08:08 0 161
Три лесных пожара произошло за день в области

Около 6,5 га лесов в общей сложности горело в Калужской области во вторник, 23 апреля.

Сначала в 10:00 загорелся лес рядом с деревней Митинка Жиздринского района. Начался низовой пожар площадью 1 га. За полтора часа возгорание полностью потушили своими силами, спасателей не вызывали.

Затем в 13:35 загорелся сухой валежник в леву в 2,1 км от деревни Дуброво Кировского района. Здесь пламя было настолько сильным, что справиться без помощи пожарных не удалось. 5,2 га низового пожара тушили 23 человека. Локализовать возгорание удалось примерно через час, полностью потушили огонь через 2,5 часа, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС

Вечером в 16:30 загорелся лес в 2 км от деревни Полом Жиздринского района. Площадь пожара была небольшой — 0,4 га. Но 14 человек тушили огонь два часа.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области


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