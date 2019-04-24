Три лесных пожара произошло за день в области

Около 6,5 га лесов в общей сложности горело в Калужской области во вторник, 23 апреля.
Сначала в 10:00 загорелся лес рядом с деревней Митинка Жиздринского района. Начался низовой пожар площадью 1 га. За полтора часа возгорание полностью потушили своими силами, спасателей не вызывали.
Затем в 13:35 загорелся сухой валежник в леву в 2,1 км от деревни Дуброво Кировского района. Здесь пламя было настолько сильным, что справиться без помощи пожарных не удалось. 5,2 га низового пожара тушили 23 человека. Локализовать возгорание удалось примерно через час, полностью потушили огонь через 2,5 часа, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС
Вечером в 16:30 загорелся лес в 2 км от деревни Полом Жиздринского района. Площадь пожара была небольшой — 0,4 га. Но 14 человек тушили огонь два часа.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области
|
Сараи горели ночью в Людиново 24.04.2019 08:24
Калужские осужденные снимают видеоролики про жизнь в колонии 24.04.2019 07:46
Девять зубров пополнили калужский заповедник 24.04.2019 07:03
Электрички в Ферзиково и Износки будут ходить чаще 23.04.2019 20:44
Боровчанина будут судить за капли в нос с героином 23.04.2019 20:19
Свет планово отключат в Калуге и пригородах в среду 23.04.2019 19:55
Водитель «Тойоты» вылетел в кювет и получил травмы 23.04.2019 19:21
Ветерану сделали ремонт с дырами в крыше и щелями в окнах 23.04.2019 19:13
«УАЗ» сбил пешехода в Малоярославце 23.04.2019 18:45
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
Партнерские встречи о ДелоКассе прошли в Брянске и Калуге
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: