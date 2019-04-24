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Девять зубров пополнили калужский заповедник

24.04.2019 07:03 0 185
Девять зубров пополнили калужский заповедник

9 взрослых зубров привезли в калужский заповедник «Угра» из старейшего в России питомника, сообщила пресс-служба нацпарка во вторник, 23 апреля.

Эти животные пополнят уже существующую группировку.

Программа по расселению зубров на территории парка проводится с 2014 года. За это время было перевезено 31 животное.

На сегодняшний день в калужских заповедниках обитает не менее половины общего количества  российских зубров.

Фото: пресс-служба национального парка «Угра».


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