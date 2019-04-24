Девять зубров пополнили калужский заповедник

9 взрослых зубров привезли в калужский заповедник «Угра» из старейшего в России питомника, сообщила пресс-служба нацпарка во вторник, 23 апреля.
Эти животные пополнят уже существующую группировку.
Программа по расселению зубров на территории парка проводится с 2014 года. За это время было перевезено 31 животное.
На сегодняшний день в калужских заповедниках обитает не менее половины общего количества российских зубров.
Фото: пресс-служба национального парка «Угра».
|
Сараи горели ночью в Людиново 24.04.2019 08:24
Три лесных пожара произошло за день в области 24.04.2019 08:08
Калужские осужденные снимают видеоролики про жизнь в колонии 24.04.2019 07:46
Электрички в Ферзиково и Износки будут ходить чаще 23.04.2019 20:44
Боровчанина будут судить за капли в нос с героином 23.04.2019 20:19
Свет планово отключат в Калуге и пригородах в среду 23.04.2019 19:55
Водитель «Тойоты» вылетел в кювет и получил травмы 23.04.2019 19:21
Ветерану сделали ремонт с дырами в крыше и щелями в окнах 23.04.2019 19:13
«УАЗ» сбил пешехода в Малоярославце 23.04.2019 18:45
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
Партнерские встречи о ДелоКассе прошли в Брянске и Калуге
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: