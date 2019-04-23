Свет планово отключат в Калуге и пригородах в среду

23.04.2019 19:55 62

Филиал «Калугаэнерго» сообщил о плановых отключениях электроэнергии в среду, 24 апреля. С 09 до 19 света не будет: -Переулок Суворова,8а, -Шопино (частично), -Чижовка (частично), -Колюпаново (частично), -ДНТ Радуга (частично). С 08-30 до 18-00 без электроэнергии останутся: -улица Никитина 70,70а,72,89а; -улица Болдина 3-7,7а,9,11,13; -улица Постовалова 2,2а; -улица Белинского 1,1а,2,3. С 09-00 до 17-00 отключат: -улица Чичерина 9,9а,12,13.15.19; -улица Телевизионная 10. Фото: Pixabay.com.



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