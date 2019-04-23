Ветерану сделали ремонт с дырами в крыше и щелями в окнах

23.04.2019 19:13 160

В Жиздринском районе органами соцзащиты был заключен договор на ремонт дома труженицы тыла Великой Отечественной войны. Деньги выделялись из бюджета.

Подрядчик произвел капремонт кровли жилого дома и заменил окна. Прокуратура проверила качество выполненных работ.

Оказалось, что в шифере на крыше есть дыры, сколы и трещины. Через щели между оконными проемами и оконными блоками продувает ветер и просачивается влага.

Также используемые материалы не были сертифицированы. В акте приемки выполненных работ эти недочеты не были указаны.

Главу администрации района и подрядчика обязали устранить выявленные нарушения, сообщила пресс-служба прокуратуры.

Фото: пресс-служба прокуратуры.