Ветерану сделали ремонт с дырами в крыше и щелями в окнах

В Жиздринском районе органами соцзащиты был заключен договор на ремонт дома труженицы тыла Великой Отечественной войны. Деньги выделялись из бюджета.
Подрядчик произвел капремонт кровли жилого дома и заменил окна. Прокуратура проверила качество выполненных работ.
Оказалось, что в шифере на крыше есть дыры, сколы и трещины. Через щели между оконными проемами и оконными блоками продувает ветер и просачивается влага.
Также используемые материалы не были сертифицированы. В акте приемки выполненных работ эти недочеты не были указаны.
Главу администрации района и подрядчика обязали устранить выявленные нарушения, сообщила пресс-служба прокуратуры.
Фото: пресс-служба прокуратуры.
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