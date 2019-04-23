Торговцев наркотиками из ближнего зарубежья задержали в Калуге

23.04.2019 18:06 154

Уроженцы одной из стран ближнего зарубежья 34-летняя девушка и 24-летний парень были задержаны по подозрению в торговле наркотиками, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 23 апреля.

При личном досмотре у них изъяли свертки с наркотическим веществом. У молодого человека – 13, а у девушки – 25.

Экспертиза показала, что в свертках был героин общей массой около 70 грамм.

При обыске в квартире, где жили задержанные, был обнаружен пакет с 220 граммами аналогичного наркотика.

В отношении молодых людей было возбуждено уголовное дело. Им грозит до 20 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба МВД.