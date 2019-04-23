Мотоциклист столкнулся с трактором в Калуге

Во вторник, 23 апреля, в 12:18 спасателям поступило сообщение о ДТП в Калуге. На улице Советской произошло столкновение мотоцикла и трактора, сообщила пресс-служба МЧС.
В результате аварии есть пострадавший. Тяжесть полученных им травм не указывается.
Для ликвидации последствий ДТП привлекалось 9 человек и 3 единицы техники.
Фото: пресс-служба МЧС.
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