Мотоциклист столкнулся с трактором в Калуге

23.04.2019 16:56 116

Во вторник, 23 апреля, в 12:18 спасателям поступило сообщение о ДТП в Калуге. На улице Советской произошло столкновение мотоцикла и трактора, сообщила пресс-служба МЧС.

В результате аварии есть пострадавший. Тяжесть полученных им травм не указывается.

Для ликвидации последствий ДТП привлекалось 9 человек и 3 единицы техники.

Фото: пресс-служба МЧС.