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2,5 тонны трупов свиней вывезли из Ферзиковского района

23.04.2019 14:22 1 670
2,5 тонны трупов свиней вывезли из Ферзиковского района

В понедельник, 22 апреля, состоялась внеплановая выездная проверка юридического лица, осуществляющего убой животных в Ферзиковском районе, сообщила пресс-служба Комитета ветеринарии при Калужской области.

На месте оказалось, что биологические отходы от убоя и трупы свиней никак не утилизировались. Специалистам пришлось организовать вывоз около 2,5 тонны останков животных для утилизации в другое учреждение.

В отношении фирмы и должностных лиц были составлены протоколы. Компании грозит штраф за нарушение санитарных норм от 500 до 700 тысяч рублей, руководителям – от 20 до 40 тысяч.

Фото: Pixabay.com.


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