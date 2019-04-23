2,5 тонны трупов свиней вывезли из Ферзиковского района

23.04.2019 14:22 670

В понедельник, 22 апреля, состоялась внеплановая выездная проверка юридического лица, осуществляющего убой животных в Ферзиковском районе, сообщила пресс-служба Комитета ветеринарии при Калужской области.

На месте оказалось, что биологические отходы от убоя и трупы свиней никак не утилизировались. Специалистам пришлось организовать вывоз около 2,5 тонны останков животных для утилизации в другое учреждение.

В отношении фирмы и должностных лиц были составлены протоколы. Компании грозит штраф за нарушение санитарных норм от 500 до 700 тысяч рублей, руководителям – от 20 до 40 тысяч.

Фото: Pixabay.com.