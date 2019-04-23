2,5 тонны трупов свиней вывезли из Ферзиковского района

В понедельник, 22 апреля, состоялась внеплановая выездная проверка юридического лица, осуществляющего убой животных в Ферзиковском районе, сообщила пресс-служба Комитета ветеринарии при Калужской области.
На месте оказалось, что биологические отходы от убоя и трупы свиней никак не утилизировались. Специалистам пришлось организовать вывоз около 2,5 тонны останков животных для утилизации в другое учреждение.
В отношении фирмы и должностных лиц были составлены протоколы. Компании грозит штраф за нарушение санитарных норм от 500 до 700 тысяч рублей, руководителям – от 20 до 40 тысяч.
Фото: Pixabay.com.
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