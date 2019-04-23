Баня сгорела в ночь на вторник под Тарусой

23.04.2019 11:34 141

Во вторник, 23 апреля, около 2 часов ночи на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в Тарусском районе. Загорелась баня в деревне Алекино. На месте происшествия работали 4 сотрудника противопожарной службы МЧС и 1 единица техники, сообщила пресс-служба ведомства. Пожар ликвидировали. В огне никто не пострадал. Фото: пресс-служба МЧС.



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