Гаишники остановили шестерых пьяных водителей на Маяковке

23.04.2019 11:32 364

В Калуге продолжаются рейды по сплошной проверке водителей на трезвость. На прошлой неделе данное мероприятие проводилось в микрорайоне «Маяковский». 19 и 20 апреля сотрудниками ГИБДД было выявлено 6 пьяных водителей, сообщила пресс-служба ведомства. Из них двое управляли автомобилем без прав. Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД.



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