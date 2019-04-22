Роботофестиваль собрал более 1700 посетителей

22.04.2019 21:01 195

Рекордное количество посетителей приняло участие в фестивале «Роболига» в Обнинске, сообщила пресс-служба наукограда в понедельник, 22 апреля.

За один день на нем побывали более 1700 детей и родителей.

На фестивале представляли различные направления робототехники, программирования, 3D-моделирования, архитектуры, биотехнологии и другие направления научно-технического творчества.

Также в рамках фестиваля прошли гонки роботов. В них состязались как модели с радиоуправлением, так и автономные роботы, самостоятельно ориентирующиеся на трассе.

Фото: пресс-служба адмнистрации наукограда.