Роботофестиваль собрал более 1700 посетителей

Рекордное количество посетителей приняло участие в фестивале «Роболига» в Обнинске, сообщила пресс-служба наукограда в понедельник, 22 апреля.
За один день на нем побывали более 1700 детей и родителей.
На фестивале представляли различные направления робототехники, программирования, 3D-моделирования, архитектуры, биотехнологии и другие направления научно-технического творчества.
Также в рамках фестиваля прошли гонки роботов. В них состязались как модели с радиоуправлением, так и автономные роботы, самостоятельно ориентирующиеся на трассе.
Фото: пресс-служба адмнистрации наукограда.
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