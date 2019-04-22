Двое калужан заплатили за снятие «порчи» почти 2 миллиона

22.04.2019 18:08 230

Двое жителей Калуги обратились в полицию, сообщив,что неизвестная им женщина забрала у них золото и деньги для снятия «порчи», сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 22 апреля.

54-летняя жительница иностранного государства подходила к людям у торговых центров и сообщала, что на них или их родственников наложена порча, или венец безбрачия или им грозит тяжелая болезнь. Она уверяла, что экстрасенс и оставляла свой телефон. Наивных клиентов приглашали на обряды у одного их храмов города. Им говорили, что проблемы несут деньги и золотые украшения. Калужане отдавали ценности мошеннице для «очищения». Женщина заворачивала все в платок, затем незаметно его подменяла и говорила, что развязывать его нельзя 3 дня.

Калужане лишились в общей сложности 2 миллионов рублей. Подозреваемая задержана.

Фото: УМВД по Калужской области