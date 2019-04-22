Автомобиль охраны не поделил набережную с минивэном

22.04.2019 16:40 478

В понедельник, 22 апреля, на калужской улице Набережная столкнулись «Мерседес Вита» и «Рено Логан». Судя по спецокраске, легковушка принадлежит одному из охранных предприятий.

ДТП произошло в 10:28, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. Его последствия ликвидировали 9 человек: спасатели, врачи, инспекторы ГИБДД.

В результате столкновения пострадал один человек.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области