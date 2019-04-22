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Пятилетняя девочка выбежала под машину в Мосальске

22.04.2019 12:54 0 443
Пятилетняя девочка выбежала под машину в Мосальске

Пятилетний ребенок попал под колеса машины в субботу, 20 апреля, на мосальской улице Калужской.

По предварительным данным, ребенок внезапно выбежал перед машиной на проезжую часть. Водитель не успел среагировать и сбил пешехода, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

Девочка получила различные травмы и госпитализирована.


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