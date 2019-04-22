Дачный дом горел ранним утром в калужском СНТ

22.04.2019 10:29 489

В понедельник, 22 апреля, утром загорелся дачный дом в калужском садовом некоммерческом товариществе «Продмонтаж». Пожарных на место ЧП вызвали в 5:06. С возгоранием справились 4 человека на одной спецмашине. В результате пожара никто из людей не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. Причины пожара выясняет специалист. Фото: pxhere.com



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