Велосипед украли из подъезда в Обнинске

22.04.2019 08:35 244

34-летний житель Ферзиковского района задержан за кражу велосипеда в Обнинске, сообщила пресс-служба областного УМВД в воскресенье, 21 апреля.

Двухколесное транспортное средство его хозяин оставил в подъезде на лестничной площадке без присмотра.

Вору грозит до 5 лет лишения свободы. А полицейские напоминают, что домофон на входной двери парадной не защищает велосипеды от угона.

Фото: pixnio.com