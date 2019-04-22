Новая пиццерия сгорела на Театралке

22.04.2019 08:08 3267

В воскресенье, 21 апреля, загорелась пиццерия, недавно открывшаяся на Театральной улице в Калуге. О пожаре сообщили в 12:46. Тушить пламя прибыли 12 человек на 4 спецмашинах. В результате пожара никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. Причины возгорания выясняют специалисты. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области



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