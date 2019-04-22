Дом сгорел почти дотла в Боровском районе

22.04.2019 08:48 233

В воскресенье, 21 апреля,загорелся жилой дом в деревне Климкино Боровского района. О пожаре на пульт МЧС сообщили в 15:04. Возгорание тушили 4 человека, но, судя по оперативным фото, от здания остались только кирпичные стены. В результате пожара никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области



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