«Нива» вылетела в кювет и перевернулась в Воротынске

21.04.2019 13:04 344

В субботу, 20 апреля, в 16-37 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Перемышльском районе.

В Воротынске автомобиль «ВАЗ 2121» вылетел в кювет и перевернулся. Водитель получил травмы.

На месте происшествия работали 9 человек и 3 единицы техники, сообщила пресс-служба МЧС.

Фото: пресс-служба МЧС.