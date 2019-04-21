Квартира сгорела в субботу вечером в Калуге

21.04.2019 12:57 522

В субботу, 20 апреля, около 17 часов на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в Калуге.

Загорелась квартира в одном из домов на улице Билибина.

На месте происшествия работали 13 человек и 6 машин, сообщила пресс-служба МЧС.

Пожар был потушен. В огне никто не пострадал.

Фото: пресс-служба МЧС.