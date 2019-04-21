«Лада» влетела в фуру на Правом берегу

В воскресенье, 21 апреля, в 5-12 утра на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП на Правом берегу.
Автомобиль «Лада» столкнулся с фурой «МАН» на улице 3-й Академический проезд. В результате аварии есть пострадавшие, сообщила пресс-служба МЧС.
На месте работали 9 человек – спасатели, сотрудники ГИБДД, бригада скорой помощи.
Фото: пресс-служба МЧС.
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