Полицейские отправили в СИЗО дачных грабителей

20.04.2019 12:09 111

В полицию Людиновского района стали обращаться местные садоводы с заявлениями о кражах.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое подозреваемых, сообщила пресс-служба МВД в субботу, 20 апреля.

Ими оказались ранее судимые граждане 58 и 28 лет. Один из них дал признательные показания и сообщил о еще трех аналогичных хищениях.

Мужчин отправили в СИЗО. Им грозит до 6 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба МВД.