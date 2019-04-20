Полицейские отправили в СИЗО дачных грабителей

В полицию Людиновского района стали обращаться местные садоводы с заявлениями о кражах.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое подозреваемых, сообщила пресс-служба МВД в субботу, 20 апреля.
Ими оказались ранее судимые граждане 58 и 28 лет. Один из них дал признательные показания и сообщил о еще трех аналогичных хищениях.
Мужчин отправили в СИЗО. Им грозит до 6 лет тюрьмы.
Фото: пресс-служба МВД.
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