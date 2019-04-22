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Контрафакт на 20 миллионов изъяли полицейские за спецоперацию

22.04.2019 06:39 0 54
Контрафакт на 20 миллионов изъяли полицейские за спецоперацию

Полицейские проверили 60 торговых точек за профилактическое мероприятие «Контрафакт», сообщила пресс-служба областного УМВД.

По результатам проверки изъяли 1887 единиц легкой промышленности, в том числе маркированных брендами известных марок. Из незаконного оборота изъято более 273 тысячи единиц контрафактной табачной продукции, 140 литров фальсифицированной спиртосодержащей жидкости и 175 литров жидкости, предназначенной для использования в автомобильной промышленности. Общая сумма изъятого товара составила более 20 млн рублей.

Фото: УМВД по Калужской области


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